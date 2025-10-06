نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما.. تحل اليوم الذكرى الثانية والخمسون لنصر أكتوبر العظيم، النصر الذي أعاد لمصر كرامتها وأثبت قدرة الجيش المصري على عبور المستحيل. لم يكن السادس من أكتوبر مجرد انتصار عسكري وحسب، بل كان لحظة فاصلة في وجدان الشعب المصري، انعكست على الفنون والآداب، وجسّدتها السينما المصرية في عشرات الأعمال التي ما زالت تخلد ملحمة العبور حتى اليوم.

«الرصاصة لا تزال في جيبي».. قصة الجندي العائد

يعد هذا الفيلم من أبرز الأعمال التي وثقت نصر أكتوبر، حيث يروي حكاية جندي عانى من قسوة النكسة عام 1967، لكنه لم يفقد الأمل. ومع اندلاع حرب أكتوبر، شارك في العبور ليستعيد كرامته وكرامة وطنه، والفيلم من إنتاج عام 1974.

«بدور».. دراما اجتماعية تنتهي بالنصر

قدم الفيلم قصة صابر الذي يجد نفسه ممزقًا بين حياته الشخصية وظروف الحرب. ورغم انكشاف أسرار بطلة العمل أمام أهل الحارة، إلا أن صابر يذهب إلى الجبهة، ليعود منتصرًا بعد العبور ويحتفل بزواجه، والفيلم أنتج أيضًا في عام 1974، ليعكس كيف امتزجت حياة المصريين الخاصة بروح الحرب.

«أبناء الصمت».. ملحمة على الجبهة وفي المجتمع

من الأفلام التي ركزت على تضحيات الجنود وصمود الشعب، حيث تناول قصة المقاتل مجدي الذي يخوض معركة على الجبهة، بينما تخوض خطيبته الصحفية معركة أخرى ضد الفساد لإظهار الحقيقة. الفيلم أبرز كيف كان العبور نصرًا للجنود وللمجتمع كله.

«حائط البطولات».. دور الدفاع الجوي

هذا الفيلم الذي أنتج عام 1998 ركز على دور قوات الدفاع الجوي، من خلال بناء حائط الصواريخ والتصدي للطائرات الإسرائيلية المتطورة، ليكشف جانبًا عسكريًا مهمًا من ملحمة النصر.

«حكايات الغريب».. المصريون بين النكسة والنصر

يُجسد الفيلم التحولات الاجتماعية والنفسية التي مر بها الشعب المصري منذ هزيمة 1967 حتى عبور القناة. ويركز على المشاركة الشعبية في دعم الجيش، ليظهر كيف كان النصر ثمرة تلاحم أمة بأكملها.

52 عامًا ولا تزال الذكرى حاضرة

رغم مرور أكثر من نصف قرن، فإن السينما المصرية تواصل لعب دورها في تخليد ذكرى حرب أكتوبر. تلك الأفلام لم تكن مجرد أعمال فنية، بل توثيق لبطولات شعب وجيش أعادا للأمة العربية كرامتها.