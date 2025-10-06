نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٥٢ عامًا على العبور.. أسرار لم تُكشف من قلب حرب أكتوبر في المقال التالي

من خلف الخطوط إلى خط النار.. شهادات أبطال نصر أكتوبر

٥٢ عامًا على العبور.. أسرار لم تُكشف من قلب حرب أكتوبر.. تحتفل مصر اليوم بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك اليوم الذي أعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها، وغيّر موازين القوى في المنطقة. لم يكن السادس من أكتوبر مجرد تاريخ عسكري عابر، بل محطة فاصلة صنعتها تضحيات الجنود والقادة الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية استرداد الأرض والكرامة.

شهادات من قلب الحرب

في هذه المناسبة، استعرض عدد من القادة العسكريين ذكرياتهم، مؤكدين أن ما تحقق لم يكن صدفة، بل ثمرة تخطيط محكم وإرادة صلبة ووحدة وطنية. اللواء محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، أكد أن أكتوبر كان معجزة عسكرية بكل المقاييس، إذ امتلك المقاتل المصري الشجاعة والعبقرية التي حوّلت المستحيل إلى واقع. وأشار إلى أن مواجهة خطة إسرائيل لحرق مياه قناة السويس كانت مثالًا على الابتكار المصري، حيث ابتكر الجنود وسائل تقنية أبطلت هذه الخطة وفتحت الطريق للعبور.

بطولات الصاعقة والاستنزاف

اللواء المتقاعد محمد أحمد التميمي، أحد أبطال الصاعقة، تحدث عن عملية "السبت الحزين" عام 1970، التي كبّدت العدو خسائر فادحة وأثبتت قدرة المصريين على استعادة زمام المبادرة بعد نكسة 1967. هذه العملية – كما وصفها – كانت بداية الطريق إلى ملحمة العبور، ورسالة واضحة بأن الثقة عادت للجيش والشعب.

خلف خطوط العدو

اللواء عادل فودة، قائد "المجموعة قمر"، كشف المهمة الصعبة التي استمرت 166 يومًا خلف خطوط العدو، حيث جمع أفراد مجموعته معلومات دقيقة عن مراكز القيادة والتحصينات، وهو ما مكّن القوات المسلحة من تحقيق دقة غير مسبوقة في الضربة الجوية الأولى التي دمرت 96% من أهدافها.

الاستطلاع والخداع الاستراتيجي

من جانبه، أكد اللواء أحمد إبراهيم كامل، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن العبور لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل عملية خداع استراتيجي محكمة أربكت العدو الإسرائيلي. وأوضح أن المعلومات التي جُمعت قبل وأثناء الحرب حوّلت سيناء إلى "كتاب مفتوح" أمام القيادة المصرية، ما جعل المفاجأة عنصرًا حاسمًا في تحقيق النصر.

دروس أكتوبر للأجيال

القادة شددوا على أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في معركة البناء والتنمية اليوم، داعين الشباب للتمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف خلف القيادة. وأكدوا أن التحديات الحالية لا تقل أهمية عن معارك الأمس، لكنها اليوم معركة وعي وبناء وحماية للأمن القومي.