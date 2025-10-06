العالم اليوم - مقارنة.. أيهما أقوى رافال المصرية أم إف-35 الإسرائيلية؟

انتم الان تتابعون خبر مقارنة.. أيهما أقوى رافال المصرية أم إف-35 الإسرائيلية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - خلال مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة، تسربت معلومات مفادها أن طائرة رافال الفرنسية تفوقت على الطائرات المقاتلة الأميركية مثل إف-15 وإف-35، رغم أن الأخيرة طائرة شبح من الجيل الخامس، فيما رافال من الجيل الرابع.

من ناحية الأداء، تتميز مقاتلة رافال، وهي من تصنيع شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، بمزايا السرعة والمدى ومعدل الصعود، بينما تتفوق إف-35، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، في تقنية التخفي وتتمتع بسرعة قصوى أعلى.

من ناحية قوة المحرك، تم تجهيز طائرة إف-35 بأقوى محرك لطائرة مقاتلة في العالم، بينما تتميز رافال بمحرك أقل قوة.

تضاربت الأنباء فيما يخص التكلفة، ويعتمد ذلك على الطراز، حيث يتم تصنيع أكثر من نسخة من الطائرة ذاتها، وبشكل عام، تُعد طائرة إف-35 أرخص، حيث تبلغ أسعار التصدير حوالي 140 مليون دولار، مقارنةً بطائرة رافال، التي تبلغ تكلفة هيكلها حوالي 245 مليون دولار.

وتتميز طائرة إف-35 بأنه يمكنها حمل كمية أكبر من الذخائر مقارنة بطائرة رافال، مما يجعلها منصة أكثر تنوعًا لمختلف المهام.

ومن حيث القدرة على التكيف، يمكن القول إن طائرة رافال اشتهرت بقدرتها على التكيف مع الحروب الحديثة، بينما تُفضل إف-35 لفعاليتها من حيث التكلفة وتوافقها التشغيلي.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تطرقت مؤخرا، وبصورة كثيفة، للحديث عن قدرات الجيش المصري، بل وتحدثت عن التهديد الذي يشكله بالنسبة إلى إسرائيل.

وأشار تقرير مطول نشرته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية إلى أن طائرة رافال، حوّلت طائرة "إف-15" الأميركية القوية إلى هدف سهل، خلال مناورات الناتو، مؤكّدًا أن طائرة رافال كانت نجمة المناورات، مشددة على أن مصر، تمتلك هذا النوع من المقاتلات وبأعداد كبيرة.

ويبدو أن الحديث المتواصل في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قدرات الجيش المصري، تهدف إلى سعي إسرائيل المستمر من أجل ديمومة حصولها على أحدث التقنيات العسكرية الأميركية للمحافظة على تفوقها النوعي كأكبر قوة إقليمية في المنطقة.