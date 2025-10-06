تتويج مصر بلقب بطولة جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك

مصر والكويت وإيطاليا يتأهلون لكأس العالم

متابعة ـ عوض دهيش:

توجت مصر بلقب النسخة الثانية من بطولة جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك، أكبر بطولة من نوعها في الخليج وحقق الفريق المصري «بروق» أعلى تصنيفات البطولة بمجموع نقاط 454، بجانب حصوله على المركز الأول إجماليا، تمكن الصياد أحمد نبيل من الاستحواذ على الجائزة الفردية الكبرى كأفضل صياد في البطولة بعد اقتناصه سمكة المارلين الزرقاء، بينما حصد الفريق الإيطالي لقب الوصيف للبطولة بمجموع نقاط 400، كما حصل االفريق على المركز الثاني أيضا في جائزة أفضل صياد Top Angler للصياد Tonny Luppa عبر اصطياده لسمكة Black Marlin المارلين السوداء.

في حين حصدت الكويت المركز الثالث في البطولة عبر فريق Reel Addict بمجموع نقاط 328. بينما خطفت تركيا المركز الثالث في جائزة أفضل صياد لفريق Stafu للصياد كريم صادق.

أما فيما يخص جائزة أكبر سمكة فتمكن كريم صادق من الفريق التركي من اصطياد أكبر سمكة تونة ذات الزعنفة الصفراء بوزن 36.65، بينما حصد الفريق المصري Da Hunter والصياد أحمد متولي لقب الوصيف في هذا التصنيف بوزن 35.35، فيما حصد الفريق الكويتي Reel Addict على المركز الثالث بوزن 34.75.

واحتضنت وجهة جبل سيفة في سلطنة عمان للمرة الثانية أكبر مسابقة عالمية للصيد في الخليج تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك، وبإشراف اللجنة العمانية للرياضات البحرية، وشهدت مشاركة 22 فريقا مختلفا ممثلين لعشر دول من مصر والسعودية والكويت وعمان وإيران وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا، كما شهدت البطولة أول مشاركة نسائية للفريق السويسري، وتتأهل الفرق الثلاثة المتوجة بالبطولة لمنافسات كأس العالم لصيد الأسماك التي تقام في كوستاريكا.

أوضح المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا، المطورة للمجتمعات السكنية جبل سيفة وهوانا صلالة: «نجاح بطولة الصيد الرياضي في جبل سيفة يعكس الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتميز بها سلطنة عُمان، ويُبرز جبل سيفة كوجهة استثنائية تجمع بين سحر الطبيعة العُمانية وتنوّع الأنشطة الترفيهية والرياضية، نحن فخورون بأن تكون هذه البطولة السنوية جزءاً من رؤيتنا لدعم السياحة المستدامة وتعزيز مكانة عُمان كوجهة مفضّلة لعشاق المغامرة والاستجمام من مختلف أنحاء العالم».