منتخب مصر يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - وصل لاعبو منتخب مصر إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتى الأربعاء المقبل فى الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريبه اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب فى الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

شارك فى المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي و مصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني و محمد حمدي و أحمد عيد و رامي ربيعة و خالد صبحي و ياسر إبراهيم و عمرو الجزار و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل كوكا و مروان عطية و حمدي فتحي و مهند لاشيـن و محمود صابر و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمد صلاح و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و مصطفي محمد و أسامة فيصل.

على صعيد متصل، أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، رئاسة بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم في رحلته للمغرب لمواجهة جيبوتي ، إلى احمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.