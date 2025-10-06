نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الزراعة جامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025.2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت رعاية الشباب وإتحاد الطلاب بكلية الزراعة جامعة عين شمس حفل استقبال الطلاب الجدد والقادمي والوافدين للعام الجامعي 2025/2026 وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر بذكري انتصارات أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أماني كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ولاء محمد عبدالغني السيد عميد الكلية، الدكتورة منال مبارك محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد أبو اليزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منى سعيد زايد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

افتتح الدكتور ولاء محمد عبدالغني عميد الكلية فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة بطابور العرض وتحية العلم، في أجواء يسودها الحماس والانتماء.

كما رحب سيادته معربًا عن سعادته بانضمام الطلاب الجدد إلى أسرة كلية الزراعة، ومؤكدًا أن الكلية هي بيت العلم والمعرفة وبوابة المستقبل لهم، ودعاهم إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والحرص على التميز الأكاديمي والسلوك الإيجابي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.

وعلي هامش الفاعليات تفقد الأنشطة الطلابية المختلفة ومعارض الأسر الطلابية التي أبرزت مواهب وإبداعات طلاب الكلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد بندق رئيس قسم أمراض النبات، الدكتور فيصل بيومي مديرالبرامج الجديدة، الدكتور أحمد مروان منسق الأنشطة الطلابية برعاية الشباب، الدكتور أسماء شرف الدين منسق الطلاب الوافدين.