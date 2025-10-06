تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن الإفراج بالعفو عن 2735 محكوم عليه بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (565) لسنة (2025) بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025.

فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (2735) نزيل.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.