رانيا المشاط تهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - الدكتورة رانيا المشاط: نقطة مضيئة جديدة في مسيرة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى



تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذى يعبر عن قوة مصر الناعمة وريادتها الثقافية والحضارية، مشيرةً إلى أن مصر تواصل اليوم عبورها الجديد نحو المستقبل، عبر ميادين العلم والثقافة والتنمية.

وأكدت "المشاط"، أن هذا الحدث يمثل نقطة مضيئة جديدة في مسيرة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ترسيخ مكانة مصر على خريطة القيادة العالمية، في مختلف المجالات.

وقالت "المشاط"، إن فوز الدكتور خالد العنانى برئاسة منظمة اليونسكو يجسد مكانة مصر الثقافية والحضارية عالميًا، ويعكس جهود الدبلوماسية المصرية، ويرسخ الدور المصري الفاعل على الساحة الدولية للحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز العلوم والثقافة.

واختتمت الوزيرة تهنئتها للدكتور خالد العنانى بالقول:"كل الدعم لك في مسيرتك وواثقون من مساهمتك الفعالة في هذا المنصب الرفيع".