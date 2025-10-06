العالم اليوم - العناني أول مصري وعربي يتولى رئاسة اليونسكو.. والسيسي يهنئ

انتم الان تتابعون خبر العناني أول مصري وعربي يتولى رئاسة اليونسكو.. والسيسي يهنئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 09:28 مساءً - ‏‎انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بأغلبية ساحقة خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام المنظمة، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية.

يشار إلى أن العنانى هو أول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو.

‏‎وقامت 55 دولة من إجمالي 57 دولة عضو في المجلس التنفيذي بانتخاب الدكتور خالد العنانى، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لهذا المنصب في انتخابات تنافسية منذ تأسيس منظمة اليونسكو عام 1945.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العناني، وذلك في منشور على "فيسبوك".

وقال السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على 55 من أصل 57 صوتا، وانتخابه مديرا عاما للمنظمة، في إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي وإلى إنجازات الشعوب العربية والإفريقية".

وتابع: "هذا الفوز المستحق يجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفاني".

وختم السيسي منشوره قائلا: "كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر و الحضارات الإنسانية العريقة".

كما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن انتخاب العناني لهذا المنصب الرفيع يعد احتفاء بإسهامات مصر والعالمين العربي والإفريقي الثقافية والحضارية والفكرية، على مدار آلاف السنين.

وأعرب عبد العاطي عن تقديره لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وكل الدول التي منحت مصر ثقتها وقامت بتأييد المرشح المصرى، مشيرا إلى المسؤولية التي تقع على عاتق مصر نتيجة هذه الثقة، وداعيا جميع دول المنظمة لتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل يحمي التراث ويسهم في نشر العلم ويعزز السلام والتعايش والتسامح بين الحضارات المختلفة.