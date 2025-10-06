محمد سامح عمرو: فوز العنانى باليونسكو ملحمة ونصر كبير.. ونتيجة لدعم القيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - قال الدكتور محمد سامح عمرو، عميد حقوق القاهرة، وسفير مصر الأسبق باليونسكو، إن فوز الدكتور خالد العنانى، بمنصب مدير عام اليونسكو، بحصوله على 55 صوتاً من أصل 58 صوتاً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، يعبر عن المكانة التي تستحقها مصر، فقد كانت نتيجة الانتخاب اليوم، التي منحت مرشح مصر المنصب باكتساح، بمثابة ملحمة ونصر كبير فى يوم نصر السادس من أكتوبر، ففي هذا اليوم، تعود مصر لتشهد نصر جديد، وهو حصول أحد أبنائها على هذا المنصب الدولى رفيع المستوى، كأول مصر وعربى يتولى منصب مدير عام اليونسكو.

وأضاف عمرو، في تصريحات خاصة، من داخل مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، إنه تواجد بجوار المرشح المصرى، لدعمه باعتباره رمز مصري مشرف نال ثقة المجلس التنفيذي لليونسكو، مشدداً على أن هذه النتيجة تعبر عن الدعم القوى من جانب القيادة السياسية المصرية للعنانى، كما هي تأكيد على ما تستحقه مصر من مكانة دولية، كدولة عربية وأفريقية ودولة صاحبة حضارة

وأكد "عمرو" أن أكتساح العنانى للانتخابات، يبعث بكلمة واحدة، وهى مصر ومكانتها، مشيراً إلى أن ما حدث في الانتخابات اليوم، هي نتيجة لم تحدث من قبل في تاريخ المنظمة، بحصول مرشح على هذه الأغلبية الساحقة، لافتاً إلى حالة الفرحة التي سيطرت على أعضاء المكتب التنفيذي بمجرد دخول "خالد العنانى" إلى مقر المجلس، حيث وقف الحضور جميعاً، وضجت القاعة بالفرحة،

وقال أن العنانى، يملك خطط طموحة لقيادة اليونسك خلال الأربع سنوات المقبلة، كونه يحمل رسالة مهمة للإنسانية، لافتاً إلى أن المرشح المصرر بذل مجهود كبير خلال الأشهر الماضية، من خلال زيارته لقرابة 60 دولة، بالإضافة إلى الدعم القوى الذى تلقاه من الدولة المصرية والقيادة السياسية، فضلاً عن حملته الانتخابية التي كانت منظمة بشكل كبير.

وتحدث الدكتور محمد سامح عمرو عن دور الدبلوماسية المصرية في حملة المرشح الدكتور خالد العنانى، وقال إن وزارة الخارجية، بقيادة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، قامت بدور رائع خلال الفترة الماضية، وخلال الاجتماعات التي سبقت تصويت المجلس التنفيذي لليونسكو، كما أن السفارة المصرية في باريس، والوفد المصرى في اليونسكو والسفير علاء يوسف قاموا بمجهود كبير، فضلاً عن الدول الذى قامت به سفارات مصر في الدول التي زارها المرشح المصرى، فقد كان هناك تنسيق وتناغم كبير، أنتهى إلى المشهد الرائع الذى حدث اليوم في اليونسكو، بفوز العنانى باكتساح.