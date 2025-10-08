نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع تاريخي.. الذهب يتجاوز 5400 جنيه لعيار 21 وسط قفزة عالمية قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفزة مفاجئة في الأسعار المحلية

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا جديدًا هو الأكبر منذ بداية العام، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – إلى 5410 جنيهات، في حين وصل عيار 24 إلى 6182 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4637 جنيهًا للجرام. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 43280 جنيهًا.

هذا الارتفاع اللافت يأتي بالتزامن مع قفزة غير مسبوقة في الذهب العالمي، إذ تجاوزت الأونصة حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلة مستوى 4040 دولارًا، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات جيوسياسية متصاعدة.

أسباب الارتفاع العالمي في أسعار الذهب

حسب تقرير مؤسسة جولد بيليون، فإن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 1.1% خلال آخر جلسة تداول، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويرى المحللون أن هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها:

توقعات الأسواق بخفض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأخر صدور البيانات الاقتصادية الرسمية.

تصاعد الاضطرابات السياسية في أوروبا وآسيا، خصوصًا في فرنسا واليابان، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

ويشير الخبراء إلى أن المعدن الأصفر ارتفع عالميًا بنسبة تقارب 53% منذ بداية عام 2025، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا تاريخيًا يعكس الثقة الكبيرة في الذهب كمخزن للقيمة في ظل اضطراب الأسواق.

توقعات السوق للفترة القادمة

توقعت بنوك عالمية مثل ANZ أن يواصل الذهب صعوده خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار الضغط على الدولار، خاصة مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر 2025.

ويؤكد الخبراء أن أي تراجع في عوائد السندات الأمريكية سيعزز مكاسب الذهب، مع احتمالية وصول الأونصة لمستويات أعلى من 4100 دولار إذا استمرت حالة القلق الاقتصادي العالمي.

تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم (الأربعاء)

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6183 جنيه 6143 جنيه

عيار 21 5410 جنيه 5375 جنيه

عيار 18 4637 جنيه 4607 جنيه

الجنيه الذهب 43280 جنيه 43000 جنيه

الأونصة بالدولار 4046.34 دولار

الذهب يبقى الملاذ الآمن

في ظل هذه التطورات السريعة، يبقى الذهب هو الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان، خصوصًا في فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويرى محللون أن الفترة المقبلة قد تشهد موجة شراء جديدة من جانب الأفراد والمؤسسات تحسبًا لأي هبوط مفاجئ في العملات أو الأسهم.

نصيحة الخبراء للمستهلكين: البيع ولا الشراء؟

ينصح خبراء سوق الذهب المواطنين بعدم التسرع في البيع في الوقت الحالي، لأن المؤشرات ما زالت تشير إلى اتجاه صعودي محتمل خلال الأسابيع المقبلة. كما يُفضَّل لمن يرغب في الشراء أن يتابع الأسعار لحظة بلحظة، خاصة في ظل التذبذب الحاد بين الجنيه والدولار.

ويرى الخبراء أن الذهب لا يزال استثمارًا آمنًا على المدى الطويل، لكن يجب الحذر من المضاربة اليومية أو الشراء بكميات كبيرة في فترات الذروة السعرية.