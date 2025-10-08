نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل ضوابط امتحانات شهر أكتوبر في اللغة العربية لجميع الصفوف الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد اجتماع موسع برئاسة مستشارة اللغة العربية لمناقشة ضوابط وآليات إعداد اختبارات شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أن تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي سيكون من خلال اختبارين رئيسيين، الأول تحريري بدرجة إجمالية 30 درجة يتم تنفيذه بمساعدة المعلم، والثاني شفوي بنفس الدرجة، بينما تخصص 40 درجة للتقييم المهاري الذي يشمل أنشطة مثل “لون وارسم”، لقياس مهارات الطالب الإبداعية والتعبيرية.

أما بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، فقد تم الاتفاق على أن تكون الاختبارات من المنهج المقرر، بحيث يشعر الطالب بأهمية ما يدرسه من موضوعات، مع إدراج سؤال متحرر لقياس الفهم والاستيعاب.

كما تم تحديد مكونات الامتحان للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس لتشمل خمسة أسئلة تغطي القراءة (منها استماع متحرر بمقدار سطر ونصف)، والنصوص، والنحو، والتعبير، والإملاء، وتُوزع الدرجات بحيث تصل كل مهارة إلى عشر درجات كاملة.

وفي المرحلة الإعدادية، تشمل الأسئلة فروع الأدب والبلاغة والقراءة من المنهج، بالإضافة إلى قطعة استماع متحررة، وقطعة نحو متحررة يتم إدراج النقاط الخاصة بها لتصل درجتها إلى 15 درجة.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد تم تحديد سبعة أسئلة تشمل القراءة والنصوص والأدب والبلاغة والنحو والتعبير، مع تقسيم الدرجات لتحقيق التوازن بين المهارات المختلفة.

كما تم التأكيد على أن معلم الفصل هو المسؤول عن وضع اختبارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، بينما يتولى موجهو اللغة العربية إعداد اختبارات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وشددت المستشارة على ضرورة التخفيف عن أولياء الأمور بعدم إلزامهم بشراء أكثر من كراسة أو كشكول، وأنه في حال عدم وجود مساحة كافية للأسئلة المقالية في كراسة التقييمات، تُكتب الإجابات في نفس الكراسة دون الحاجة لأخرى إضافية، وذلك في إطار الحرص على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأسر.