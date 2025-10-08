نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بمشاركة المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مقابلات مع أسر راغبة في الكفالة وبحث تظلمات

شاركت الوزيرة أعضاء اللجنة في إجراء مقابلات مع عدد من الأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث تم التعرف على أسباب رغبتهم في الكفالة، والضمانات التي يقدمونها لتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من التظلمات المقدمة من بعض الأسر الكافلة، في إطار الحرص على ضمان الشفافية وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

تطوير منظومة الكفالة وتطبيق الحوكمة



وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين منظومة الكفالة، وتطبيق إجراءات الحوكمة في عملية تسليم الأطفال، حيث يتم التسليم بشكل مركزي من خلال لجنة أسبوعية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة، ومديريات التضامن، ودور الرعاية الاجتماعية، وبحضور الأسرة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة رسميًا خلال هذه الإجراءات.

طفرة في أعداد الأطفال المكفولين

أوضحت وزيرة التضامن أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي الرعاية داخل أسر بديلة توفر لهم بيئة أسرية حقيقية تحقق مصلحتهم الفضلى.



وكشفت أن الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن شهدت تسليم 480 طفلًا وطفلة إلى أسر بديلة، بزيادة 159 حالة عن العام الماضي الذي شهد كفالة 321 طفلًا. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12،142 طفلًا وطفلة، ضمن 11،892 أسرة على مستوى الجمهورية.

