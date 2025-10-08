نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشهد حفل تخرج أكاديمية الشرطة ويوجه رسائل مهمة حول الأوضاع الداخلية والإقليمية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام 2025، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية.

تحية للأسر ورسائل للخريجين

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي حرص فور وصوله إلى مقر الأكاديمية على تحية أسر الخريجين، تقديرًا لدورهم في تربية وإعداد جيل جديد من رجال الشرطة الأوفياء للوطن.

وخلال الحفل، ألقى اللواء نضال يوسف رئيس الأكاديمية كلمة قدّم في ختامها هدية تذكارية للرئيس السيسي على هيئة مجسم لمبنى الأكاديمية، تقديرًا لدعمه المستمر للمنظومة الأمنية.

كما شهد الرئيس عروضًا رياضية وقتالية مبهرة قدّمها طلاب الأكاديمية، تضمنت استعراضات للخيالة والمركبات الشرطية وقوات المهام الخاصة، إضافة إلى العرض العسكري العام ومراسم تسليم القيادة وحلف اليمين.

تكريم أوائل الخريجين

وقلّد الرئيس السيسي نوط الامتياز من الدرجة الثانية لأوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة، والطلبة الوافدين، والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، وكذلك الطالبات خريجات كلية التربية الرياضية، وطلبة قسم الضباط المتخصصين والدراسات العليا.

كما وجه الرئيس التهنئة لأكاديمية الشرطة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، مشيدًا بدورها في إعداد رجال أمن قادرين على حماية الوطن ومواكبة تطورات الجريمة والتحديات الأمنية الحديثة.

مبادرة رئاسية لتعزيز التلاحم الوطني

وخلال كلمته، دعا الرئيس السيسي كلًّا من أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية المصرية إلى دراسة إمكانية إتاحة فرصة التعايش لطلاب الجامعات المصرية داخل الأكاديميتين لمدة أسبوع أو أكثر، بهدف تعزيز روح التآخي والانتماء بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

ووجّه الرئيس رسالة تقدير إلى أسر الخريجين الذين قدموا أبناءهم لخدمة الوطن، مؤكدًا أن رجال الشرطة الجدد يتحملون مسؤولية عظيمة في حماية أمن وسلامة المواطنين، وأن عليهم أن يكونوا قدوة للشعب في الانضباط والتفاني.

الرئيس السيسي يطمئن الشعب على الأوضاع الداخلية

وفي رسالته إلى الشعب المصري، طمأن الرئيس السيسي المواطنين بأن الأوضاع الداخلية مستقرة رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن مصر نجحت في هزيمة الإرهاب وتجاوز ظروف عصيبة منذ عام 2013 بفضل تضحيات أبنائها من الجيش والشرطة.

وقال الرئيس: "لا ينبغي لأي تهديد أن يثير قلق المصريين ما دام نحن متحدون، فالصبر والصلابة هما السبيل لتجاوز أي أزمة".

كما أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا مستمرًا، وأن دور الشباب هو إحداث التغيير الإيجابي في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل رغم التحديات الإقليمية والدولية.

مصر تواصل جهودها لإنهاء حرب غزة

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، تطرق الرئيس السيسي إلى مرور عامين على اندلاع حرب غزة، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لوقف الحرب وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ تستضيف حاليًا جولة مفاوضات جديدة بمشاركة وفود من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل وحماس، بهدف إنهاء الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المبعوثين الأمريكيين وصلوا إلى مصر بتكليف مباشر من ترامب لإنجاح هذه الجولة.

ودعا الرئيس السيسي نظيره الأمريكي إلى الحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق وقف الحرب حال التوصل إليه، تأكيدًا على الدور المحوري لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي.

رسالة أمل للمصريين

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي رسالة شكر إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن المصريين شعب أصيل وكريم، وأن القادم أفضل بإذن الله، مشددًا على أنه "لا يمكن لأحد أن يضر بمصر ما دام أن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد".

واختتمت فعاليات الحفل بعزف سلام الشهيد ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه لقاء غير رسمي للرئيس مع كبار الحضور، حيث تناول الإفطار وتبادل معهم الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية.