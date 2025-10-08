نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جهود مكثفة في شرم الشيخ.. اجتماع بين الوسيطين المصري والقطري ووفد حركة حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرّكات دبلوماسية من أجل بحث اتفاق التهدئة في غزة

تشهد مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، اجتماعات دبلوماسية على أعلى مستوى، حيث يعقد الوسيطان المصري والقطري اجتماعًا مع وفد حركة حماس، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي تستضيفها مصر خلال الأيام الأخيرة، بهدف تثبيت الهدوء في القطاع وتهيئة الأجواء أمام حل سياسي طويل الأمد.

مباحثات حول وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية

وفقًا للمصادر الدبلوماسية، تركزت المحادثات في اجتماع اليوم على آليات تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إلى جانب مناقشة آليات إدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة بسبب استمرار العمليات العسكرية والحصار المستمر.

كما شملت المباحثات ملف تبادل الأسرى بين الطرفين، والذي يعد من أبرز القضايا العالقة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. وتأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه القاهرة والدوحة إلى توحيد المواقف الفلسطينية الداخلية وخلق أرضية تفاهم مشتركة بين الفصائل لتخفيف التوتر في المنطقة.

انضمام وفد حركة الجهاد إلى المفاوضات

وفي تطور جديد، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن وفدها سيصل إلى مدينة شرم الشيخ الليلة للانضمام إلى الاجتماعات الجارية بشأن اتفاق غزة، في مؤشر واضح على تنسيق متزايد بين الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة.

ويُتوقع أن يحمل وفد الجهاد رؤيته الخاصة بشأن ترتيبات التهدئة وضمانات تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، خاصة فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار ورفع الحصار عن القطاع.

مشاركة إقليمية ودولية واسعة

تشهد الاجتماعات في شرم الشيخ مشاركة وفود من دول عربية وغربية إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود المصرية والقطرية لتحقيق تهدئة مستدامة.

وأكدت مصادر سياسية أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تتابعان عن كثب ما يجري في الاجتماعات، معربة عن أملها في التوصل إلى تفاهم شامل يضع حدًا لمعاناة المدنيين الفلسطينيين ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

توقعات بنتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة

حسب تقارير دبلوماسية، فإن الأجواء في الاجتماعات الحالية توصف بأنها إيجابية وحذرة في الوقت نفسه، حيث تبدي الأطراف انفتاحًا نسبيًا على بعض المقترحات التي قدمها الوسطاء المصريون والقطريون.

وتؤكد مصادر مطلعة أن القاهرة تسعى لتحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال صيغة اتفاق تشمل وقف إطلاق نار متبادل، وضمانات دولية، وخطة إنسانية عاجلة لإغاثة سكان القطاع.