هند الضاوي: نقترب من اتفاق نهائي لوقف النار.. ونتنياهو في مأزق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:28 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الاستمرار في الحرب على غزة لن يحقق أي نتيجة تُحسب لإسرائيل ولا للولايات المتحدة الأمريكية، مشددة على أن هناك فرصة ذهبية أمام المجتمع الدولي لعقد اتفاق شامل يضمن وقف إطلاق النار، تمهيدًا لبدء خطوات إقامة الدولة الفلسطينية والاستفادة من الاعتراف الدولي الواسع في الأمم المتحدة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المٌذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الحرب الحالية لن تحقق مكاسب لأي دولة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تعمل بجدية على التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن القاهرة كانت تقرأ الموقف بدقة منذ البداية، وتُدرك جيدًا أجندات جميع الأطراف المنخرطة في الصراع، وتتحرك بما يخدم مصلحة المنطقة واستقرارها، موضحة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش مأزقًا سياسيًا حقيقيًا بعد أن وضعته مصر في الزاوية من خلال موقفها الثابت والواضح منذ اليوم الأول للحرب.

وتابعت: نتنياهو فشل في تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في التهجير، وذلك بفضل صمود الشعب الفلسطيني والموقف القوي لمصر التي تعمل منذ البداية على إحلال السلام في المنطقة.