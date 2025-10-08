اتحاد الكرة لمحمد صلاح عقب تسجيله 20 هدفا بتصفيات كأس العالم: كينج اللعبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:28 مساءً - احتفلت صفحة الاتحاد المصرى لكرة المصرى بقائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب تسجيل 20 هدفا بتصفيات كأس العالم 2026.

وجاء التعليق كالتالى: كينج اللعبة محمد صلاح قائد منتخبنا يصبح الهداف التاريخي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 20 هدفا.

وأصبح محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى الهداف التاريخى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 20 هدفا، بعدما أحرز هدفين في مرمى جيبوتى في المباراة التي أقيمت بينهما بالمغرب ضمن فعاليات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وفاز المنتخب الوطنى على جيبوتى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء أحرزهم إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح هدفين فى الدقيقتين 13، 84.

ونجح محمد صلاح من فض الاشتباك مع العديد من نجوم القارة السمراء أبرزهم ديديه دروجبا، صامويل إيتو، إسلام سليماني، وموموني داجانو، وهو إنجاز يضيف إلى سلسلة أرقامه القياسية التي جعلته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ القارة.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات.