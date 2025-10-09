نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول آليات متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ورشة عمل تحت عنوان: «آليات وضوابط متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء مؤشرات برامج الأداء للعام المالي 2025/2026»، وذلك بمشاركة مسؤولي التخطيط والمتابعة بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وافتتح فعاليات الورشة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء الدكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة إيمان فاروق مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

وأكد عبد الموجود أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الكوادر العاملة بمجال التخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة ويعزز تحقيق المستهدفات التنموية للبرامج والمبادرات المختلفة.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تقييم ومراجعة ما تم إنجازه خلال الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، من خلال عرض وتحليل تفصيلي للمشروعات مقارنة بالأهداف الموضوعة، وتحديد نقاط القوة والتحديات، ووضع خطط تصحيحية تضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق النتائج المستهدفة.

ومن جانبه، أشار اللواء الدكتور أحمد جمعة إلى أن الورشة، التي استمرت على مدار يومين، تضمنت مناقشة الموقف التنفيذي للربع الأول من الخطة، إلى جانب تدريب المشاركين على الدورة المستندية ونماذج طلب الإتاحة، واستعراض ضوابط إعداد الخطط الاستثمارية.

وشهد اليوم الثاني عقد لقاء موسّع بمقر بنك الاستثمار القومي، نُظم بالتعاون بين الوزارة والبنك، بحضور الأستاذ أشرف نجم نائب مدير البنك والعضو المنتدب، والدكتور محمد يوسف وكيل أول البنك لتمويل وائتمان الإدارة المحلية، وعدد من قيادات إدارة البنك.

وتناول اللقاء دور البنك في تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات إتاحة التمويل، بما يعزز التنسيق المشترك بين الجانبين لدعم تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات الخطة الاستثمارية بكفاءة وفاعلية.

1000578414

1000578413

1000578412

1000578411

1000578410

1000578409

1000578408

1000578392

1000578401