نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم مساء الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 10 / 10 / 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 / 10 /2025.

وتوضح محافظة الجيزة أن الشركة قد ارجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على خطي قائمين قطر 300 مم و200 مم امام شارع فريد السباعي والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتشير محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.