نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يشيد بدور الرئيس السيسي في إنهاء الحرب على غزة وتحقيق السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن بالغ تقديره للجهود الدبلوماسية والقيادية التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن العالم شهد من مدينة شرم الشيخ لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، وتُكرّس دور مصر كمركز للحوار والتقارب.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، جاء وفقًا لخطة السلام، يُعد إنجازًا دبلوماسيًا وإنسانيًا يعكس مكانة مصر المحورية في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة حلوان، باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية، تُثمن هذا الدور المصري الرائد، وتدعم كافة المبادرات التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الشعوب ويُمهّد الطريق نحو تنمية مستدامة قائمة على التفاهم والعدالة.