نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز القومي للبحوث يطلق حملة "عام دراسي آمن" للتوعية بصحة الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في خدمة المجتمع ودعم صحة المواطن، مشيرًا إلى أن المركز القومي للبحوث يُعد أحد أهم أذرع الوزارة البحثية في تنفيذ إستراتيجيتها للتنمية المستدامة، من خلال الأبحاث التطبيقية وبرامج التوعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى أهمية التوسع في المبادرات التوعوية التي تستهدف صحة الطلاب والأسر المصرية مع بداية العام الدراسي.

في هذا الإطار، يطلق المركز القومي للبحوث بإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز، حملة توعوية شاملة بعنوان "عام دراسي آمن"، تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إدارة النشر والإعلام بالمركز.

وتتناول الحملة مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمس حياة الأسرة والطلاب، وتشمل المناعة، والتركيز، والعدوى، بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء المركز من معهدي البحوث الطبية وبحوث الصناعات الغذائية والتغذية، من خلال سلسلة من الفيديوهات التوعوية ضمن برنامج "معلومة تهمك".

وتتضمن الحلقات موضوعات متنوعة مثل الرشح والحكة عند الأطفال في بداية العام الدراسي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، والتغذية والتركيز، وتأثير الموبايل على التركيز، والعدوى والأمراض التنفسية والجلدية، ووجبة الإفطار كعنصر أساسي لبداية يوم دراسي ناجح، ودخول المدارس وحساسية الصدر، والعلامات التحذيرية في تقييم ألم البطن عند الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة النسيان لدى الأطفال وأسبابها.

وتتعاون الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المركز القومي للبحوث في نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية على الصفحات الرسمية للوزارة والمركز، دعمًا للجهود المبذولة في تعزيز الوعي الصحي لدى أولياء الأمور والطلاب، وتحقيق عام دراسي آمن وصحي لجميع أبناء المجتمع.