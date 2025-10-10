عاجل- السيسي يدعو المستشار الألماني للمشاركة في احتفالية اتفاق غزة ويؤكد التزام مصر بخطة ترامب للسلام

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز التعاون المصري الألماني

تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني فريدريك ميرتس، بحث العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد السيد الرئيس حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع برلين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

تقدير ألماني للدور المصري في اتفاق غزة

أعرب المستشار الألماني عن تقدير بلاده للدور الحيوي الذي قامت به مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا دعم ألمانيا الكامل لهذا الاتفاق، وتطلعها لأن يشكل خطوة جادة نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. كما أبدى ميرتس تطلع بلاده للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه مصر خلال المرحلة المقبلة.

رؤية مصر وخطة ترامب للسلام

من جانبه، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من أكتوبر الجاري في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية من تنفيذ الاتفاق ستعتمد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية وتهيئة الظروف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

دعوة ألمانية للمشاركة في احتفالية اتفاق غزة

وفي هذا السياق، وجه الرئيس دعوة رسمية للمستشار الألماني فريدريك ميرتس لحضور الاحتفالية التي ستنظمها مصر قريبًا بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، تأكيدًا لدور القاهرة المحوري في رعاية السلام الإقليمي ودعم مسار الحل السياسي العادل.