محافظة الجيزة تفرض الانضباط في شوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية أمام المواطنين.

وفي هذا الإطار قام حي الهرم بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الهرم، استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات للمحال التجارية والمطاعم ورفع الفريزة والعربات المخالفة التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام.
حيث اسفرت الحملة عن رفع كافه حالات الاشغال والتعديات محل شكاوي المواطنين وفتح الطريق امام الحركة مع التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. 

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبمشاركة الأجهزة المعنية.

FB_IMG_1760124453021
FB_IMG_1760124451608
FB_IMG_1760124449839
FB_IMG_1760124447898
FB_IMG_1760124446173
FB_IMG_1760124444390
FB_IMG_1760124442795
FB_IMG_1760124441329
FB_IMG_1760124439638
FB_IMG_1760124437846
FB_IMG_1760124435047
FB_IMG_1760124433676
FB_IMG_1760124431426
FB_IMG_1760124425937
FB_IMG_1760124423774
أحمد صلاح

