سويلم يشارك في اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه ويوقع مذكرة تفاهم جديدة

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الاجتماع الحادي والتسعين لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، المنعقد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه الذي ينطلق غدًا الأحد، تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتدريب، والتنسيق المشترك في الفعاليات الدولية، خاصة المنتديات العالمية للمياه، إضافة إلى دعم التعاون من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

وأعرب الدكتور سويلم، في كلمته، عن تقدير مصر للمجلس العالمي للمياه على قيادته الراسخة في تعزيز الأجندة العالمية للمياه، والتعاون القوي مع الوزارة خلال أسبوع القاهرة للمياه، مؤكدًا أن مصر – باعتبارها عضوًا مؤسسًا في المجلس – عملت دائمًا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية العالمية، وخاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن مصر شاركت بفعالية في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في بالي بإندونيسيا عام 2024، مؤكدًا تطلعها لتعزيز التعاون مع المجلس والأشقاء في المملكة العربية السعودية خلال التحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي ستستضيفه الرياض، لضمان نجاح هذا الحدث الدولي الهام.

وأكد سويلم أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن القومي في أي دولة، مشددًا على أن التضامن والتعاون هما السبيلان الدائمان لمواجهة تحديات أحواض الأنهار المشتركة وتغير المناخ، مع ضرورة تحويل الخطط والتعهدات إلى مشروعات حقيقية ومستدامة بدعم من التمويل الكافي.

وأضاف أن مصر تواجه فجوة متزايدة بين مواردها المائية المحدودة واحتياجاتها المتزايدة نتيجة للنمو السكاني والتأثيرات المناخية، مما يستلزم تعاونًا فعّالًا قائمًا على الالتزام بالقوانين الدولية المعنية بالمياه، مؤكدًا أن الأمن المائي يمثل ركيزة للاستقرار والازدهار والسلام.

واختتم وزير الري بتأكيد أهمية أسبوع القاهرة للمياه كمنصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تركز على خمسة محاور رئيسية: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.

