نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.. اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو – حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي 2025 – 2026

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، والإعلان عن جوائز دولية بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز من التمثيل المصري في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، تُعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (شئون الإيسيسكو)، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو – حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي 2025 – 2026، التي تهدف إلى تحفيز المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في قطاع التعليم، ودعم تطوير البنى التحتية والمنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن إجمالي قيمة الجائزة يبلغ 300 ألف دولار، تمنح لثلاثة فائزين من الجهات الخيرية والمؤسسات التطوعية والمانحين والمتبرعين، بواقع 100 ألف دولار لكل فائز، يتم استثمارها في تطوير المشروع الفائز أو في استحداث مشروعات تربوية تدعم المنشآت التعليمية، إضافة إلى حصول الفائزين على درع تقديري وشهادة فوز.

ومن جانبه، أشار الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، إلى أن الترشح للجائزة يتم من خلال إحدى آليتين: الترشح الذاتي أو الترشح بالتزكية، وذلك عبر استيفاء الاستمارة وإرسالها باللغة العربية أو الإنجليزية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد على الرابط التالي:

https://tahkeem.ha.ae/general

وذلك في موعد أقصاه 20 مارس 2026.

وعلى الراغبين في التقدم للجائزة، موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة من المشروع المراد تقديمه، واستمارة الترشح على البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

[email protected]

[email protected]