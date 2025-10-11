نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولته بمحافظة القليوبية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تفقد مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بمنطقة البحوث الزراعية (د) بالمحافظة.

مشروع “دارة” ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

كان في استقبال رئيس الوزراء كل من اللواء عمرو مصطفى منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء وائل صلاح، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين لقطاع الإسكان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة أهمية مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة"، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، ومعالجة مشكلات العمران، وتوفير سكن ملائم متكامل الخدمات والبنية التحتية.

16 ألف وحدة سكنية في 5 مواقع بالقليوبية

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للمشروع داخل محافظة القليوبية، الذي يجري تنفيذه في خمسة مواقع تضم 281 عمارة بإجمالي نحو 16 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري.

وأشار إلى أن بعض المواقع تخضع لولاية صندوق التنمية الحضرية، فيما تتبع مواقع أخرى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مواقع التنفيذ ونسب الإنجاز

وأوضح اللواء عمرو مصطفى منصور أن المواقع التابعة للهيئة الهندسية تشمل:

موقع البحوث الزراعية (هـ) ويضم 76 عمارة للإسكان الاجتماعي.

موقع البحوث الزراعية (ب) ويضم 84 عمارة للإسكان المتوسط والاستثماري.

موقع البحوث الزراعية (د) الذي يضم 68 عمارة للإسكان المتوسط والاستثماري، إضافة إلى منشآت خدمية متعددة.

وأشار إلى أن نسب التنفيذ حققت تقدمًا كبيرًا، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال في جميع المواقع بنهاية العام الجاري 2025.

مشروعات صندوق التنمية الحضرية

من جانبه، أوضح المهندس خالد صديق أن المواقع التابعة لصندوق التنمية الحضرية تشمل:

موقع أرض الأوقاف بشبرا الخيمة، الذي يضم 25 عمارة للإسكان الاجتماعي.

موقع “إسكو” بشبرا، الذي يضم 36 عمارة للإسكان الاستثماري.

ولفت إلى أن هذه المواقع تتضمن مباني خدمية متنوعة تساهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات قاطنيها.

مدبولي يتفقد نموذجًا للوحدات السكنية

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء نموذجًا للوحدات السكنية بمنطقة البحوث الزراعية (د)، واستمع إلى شرح من المقدم شريف محيي الدين، المدير التنفيذي للمشروع، الذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة 47 فدانًا، ويضم 68 عمارة بإجمالي 2812 وحدة سكنية، تتنوع بين الإسكان المتوسط والاستثماري.

ويشمل المشروع أيضًا مخبزًا، وحضانتين، و32 محلًا تجاريًا، وملعبين خماسيين، ومسجدًا، وموزعي كهرباء، لخدمة نحو 15 ألف نسمة، مع تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة تمهيدًا للانتهاء من جميع الأعمال بنهاية العام الجاري.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام جولته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التنفيذ والتشطيبات داخل المشروع، مؤكدًا ضرورة التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء وتحسين تنسيق الموقع العام، إلى جانب توفير المزيد من أماكن انتظار السيارات لخدمة سكان الوحدات الجديدة.