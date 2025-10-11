نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مصنع "عبور لاند" بمدينة العبور لدعم الصناعة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "عبور لاند" بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بمرافقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأكد مدبولي أن الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في دعم المصانع الجادة التي توفر فرص عمل وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني.

قطاع الصناعات الغذائية.. ركيزة الاقتصاد المحلي

من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية التي تتمتع فيها مصر بقدرة تنافسية عالية وجودة معترف بها دوليًا، مشيرًا إلى نجاح المنتجات المصرية في اختراق الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على مراحل التصنيع داخل مصنع "عبور لاند 2" المتخصص في صناعة الجبن الأبيض، حيث شاهد مراحل الإنتاج المختلفة من البسترة والترشيح وحتى التعبئة والتغليف.

إنتاج ضخم وتصدير إلى 35 دولة

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد حامد شريف، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن عبور لاند تأسست عام 1996 وبدأت الإنتاج عام 1998، وتستحوذ حاليًا على حصة تسويقية تبلغ نحو 40% من سوق الجبن في مصر.

وأشار إلى أن الشركة تنتج يوميًا 450 طنًا من الجبن الأبيض، بقدرة قصوى تصل إلى 750 طنًا، إلى جانب إنتاج الألبان والعصائر، كما تُصدر منتجاتها إلى 35 دولة حول العالم، منها روسيا، أذربيجان، تايلاند، ودول الخليج العربي.

شهادات جودة وتوسع في خطوط الإنتاج

أضاف رئيس الشركة أن عبور لاند حصلت على شهادات الأيزو وشهادات الجودة المصرية والإماراتية، وتندرج منتجاتها ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن الشركة توظف نحو 2600 عامل وتملك شبكة توزيع ضخمة تغطي مختلف محافظات الجمهورية عبر سيارات مبردة لضمان سلامة المنتجات.

كما استعرض المهندس أحمد حسين، مدير عام المصانع، خطة التوسعات الجديدة، مؤكدًا الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لإنتاج الجبن المطبوخ استعدادًا لبدء التشغيل في نوفمبر المقبل، إلى جانب خطة لزيادة إنتاج مزرعة عبور فارم التابعة للشركة من 12 إلى 30 طنًا يوميًا من الألبان.

دعم حكومي وتشجيع للاستثمار الصناعي

أكد رئيس الوزراء في ختام الجولة أن الحكومة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية وتقديم كل التيسيرات الممكنة للمستثمرين، مشيدًا بنجاح نموذج "عبور لاند" في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة المنتج المصري في الأسواق العالمية.