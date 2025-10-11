نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالقليوبية.. ويوجه بدعم التوسع في الإنتاج والتصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة خلال جولته بمحافظة القليوبية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي من المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة الشركة، تناول خلاله تطورات أعمال المصنع وخططه المستقبلية للتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن شركة "تي آند سي" المصرية التركية تأسست عام 2010 بمدينة العبور بنسبة شراكة متساوية (50% مصري و50% تركي) برأس مال قدره 3.5 مليون دولار، وبدأت الإنتاج في عام 2011 باستثمارات بلغت 14 مليون دولار، فيما وصلت استثماراتها الحالية إلى نحو 70 مليون دولار.

وأشار طلبة إلى أن الشركة توفر نحو 7200 فرصة عمل دائمة، بإنتاج يومي يصل إلى 55 ألف قطعة من الملابس الجاهزة، ويجري العمل على رفع الطاقة الإنتاجية إلى 75 ألف قطعة يوميًا بما يعادل 17 مليون قطعة سنويًا، موضحًا أن المستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 120 مليون دولار بنهاية 2025، ترتفع إلى 200 مليون دولار خلال السنوات المقبلة عبر التصدير الكامل للإنتاج.

وأضاف أن الشركة تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة، بينها الولايات المتحدة التي تستحوذ على 75% من صادراتها، فيما يتم توجيه 25% إلى أوروبا.

كما يتم التعاون مع الجامعة الأمريكية والبريطانية لربط التعليم بالصناعة وتأهيل الكوادر الفنية.

وفي إطار التزامها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أنشأت الشركة محطة حديثة لمعالجة المياه بقيمة 750 ألف يورو وبطاقة 3 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ مليون دولار.

كما تعمل الشركة على إعادة تدوير بقايا الأقمشة وتحويلها إلى منتجات قابلة للبيع محليًا وللتصدير.

وخلال جولته داخل المصنع، تفقد الدكتور مدبولي المغسلة المركزية التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط والعالم من حيث التجهيزات، وكذلك مراحل إنتاج الجينز التي تشمل القص والتجهيز والتجميع، وقسم الليزر المخصص للتصميمات الحديثة، إلى جانب معمل اختبارات الجودة الذي تُخضع فيه المنتجات لـ21 اختبارًا قبل مرحلة التجهيز النهائية.

واختتم رئيس الوزراء الزيارة بإجراء حوار ودي مع إحدى العاملات بخطوط الإنتاج، استفسر خلالها عن بيئة العمل ووسائل الانتقال، حيث أكدت أن الشركة توفر بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين.