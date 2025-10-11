نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل نسيت ضبط ساعتك؟ تفاصيل عودة التوقيت الشتوي وموعد بدء الشتاء في المقال التالي

هل ضبطت ساعتك؟ مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025

مع بداية العد التنازلي لعودة التوقيت الشتوي، يتكرر السؤال السنوي في بيوت المصريين: "هنأخر الساعة إمتى؟" فمع نهاية شهر أكتوبر 2025، تستعد مصر رسميًا لتطبيق التوقيت الشتوي، وهو الإجراء الذي يُعيد ضبط إيقاع الحياة مع حلول موسم البرد وقِصر النهار.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي من فجر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، أي في 31 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود مصر إلى توقيتها الطبيعي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر منذ أبريل الماضي.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي نظّم عملية تغيير التوقيت مرتين سنويًا، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التوازن الزمني بين فصول السنة.

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي وبداية فصل جديد

يتزامن تطبيق التوقيت الشتوي هذا العام مع اقتراب بداية الشتاء فعليًا فلكيًا في 21 ديسمبر 2025، إلا أن أجواء البرودة تبدأ في الظهور مبكرًا مع نهاية أكتوبر، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بتبدل الطقس فورًا بعد تعديل الساعة.

هذا التغيير لا يُعد مجرد خطوة تنظيمية، بل هو إشارة رمزية إلى بداية موسم أكثر هدوءًا وبرودة، حيث تتغير العادات اليومية لتتلاءم مع قِصر النهار وزيادة ساعات الليل.

تأثير التوقيت على الروتين اليومي

يؤثر التوقيت الشتوي على مختلف مناحي الحياة اليومية، بدءًا من مواعيد الذهاب إلى العمل والمدارس، وحتى الأنشطة المسائية.

الطلاب والموظفون سيلاحظون أن النهار يبدأ متأخرًا قليلًا، ما يجعل الصباح أكثر ظلمة وبرودة، بينما تميل الأسر إلى قضاء وقت أطول داخل المنازل بعد غروب الشمس المبكر.

كما يتطلب الأمر من الجميع الانتباه لمواعيد الحافلات، القطارات، والرحلات الجوية لتجنب أي ارتباك في الأيام الأولى بعد التغيير.

كيفية ضبط الأجهزة والساعات

الساعات الذكية والهواتف المحمولة الحديثة تقوم بتعديل الوقت تلقائيًا، لكن يُنصح بالتأكد يدويًا من الضبط في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

الساعات اليدوية والمنزلية يجب تأخيرها يدويًا 60 دقيقة قبل النوم ليلة الخميس 30 أكتوبر.

يُفضل مراجعة تطبيقات المواصلات أو حجز التذاكر لتأكيد المواعيد بعد التغيير.



نصائح لتجنب ارتباك الأيام الأولى

من الطبيعي أن يشعر البعض بخلل بسيط في النوم أو في مواعيد الطعام بعد تغيير التوقيت، لذا يُفضل:

النوم مبكرًا قبل يوم التغيير بيومين على الأقل.

تنظيم المهام اليومية حسب ضوء النهار لتقليل الإرهاق.

تناول إفطارًا متوازنًا صباح الجمعة لتثبيت الساعة البيولوجية للجسم.



الوقت لا يتغير.. نحن من نتغير معه

التوقيت الشتوي يأتي كل عام كتذكير بأن الزمن لا يتوقف، وأن الإنسان هو من يُعيد ترتيب إيقاعه مع الفصول. فبينما ينسى البعض ضبط الساعة، يتذكر آخرون أن تغيير التوقيت ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو تجديد لإيقاع الحياة وبداية موسم يحمل طابعًا خاصًا من الهدوء والدفء في آنٍ واحد.