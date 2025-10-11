نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- من هم أبرز المستبعدين؟.. مفاجآت في قائمة الغائبين عن برلمان 2025 في المقال التالي

عاجل- من هم أبرز المستبعدين؟.. مفاجآت في قائمة الغائبين عن برلمان 2025.. تشهد الساحة السياسية المصرية تطورًا غير متوقّع قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما كشفت القوائم الأولية للمرشحين عن غياب عدد من الأسماء الثقيلة داخل برلمان 2025، في خطوة وُصفت بأنها مفاجأة من العيار الثقيل أعادت رسم خريطة المشهد الانتخابي قبل أشهر من انطلاق السباق النيابي.. مفاجآت في قائمة الغائبين عن برلمان 2025

أسماء بارزة خارج المشهد النيابي

كشفت مصادر حزبية وإعلامية أن عددًا من رؤساء اللجان النوعية ونواب حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الحالي، لم تشملهم القوائم النهائية للترشح.

وتضم قائمة الغائبين حتى الآن:

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة.

النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الذي أعلن رسميًا عدم خوض الانتخابات.

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم.

النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة.

النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة.

اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وزعيم الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

كما غابت أسماء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مثل محمود بدر وطارق الخولي ومحمد عزت، بالإضافة إلى النائبتين مايسة عطوة وهالة أبو السعد، ما يعكس موجة تغييرات واسعة داخل القوائم الحزبية.

تجديد الدماء أم إعادة تموضع سياسي؟

يرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد تغيير أسماء، بل تحول استراتيجي في بنية البرلمان المصري القادم، إذ تسعى القيادة السياسية إلى تجديد الدماء داخل المؤسسة التشريعية وضخّ كوادر جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.

في المقابل، يرى آخرون أن الاستبعاد المفاجئ لعدد من النواب البارزين يعكس إعادة ترتيب للتوازنات داخل الأحزاب الكبرى، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، استعدادًا لمرحلة سياسية جديدة تختلف في أولوياتها وتحالفاتها عن سابقتها.

انعكاسات محتملة على الانتخابات المقبلة

تؤكد مصادر برلمانية أن هذه التغييرات ستنعكس بشكل مباشر على خريطة المنافسة داخل الدوائر الانتخابية، خصوصًا في المحافظات التي كانت تشهد نفوذًا واضحًا لهؤلاء النواب.

ويتوقع محللون أن يشهد البرلمان المقبل وجوهًا جديدة أكثر تنوعًا في الخبرات والاتجاهات السياسية، مع استمرار تركيز الدولة على زيادة المشاركة الحزبية والشبابية في العمل النيابي.

مرحلة إعادة تشكيل المشهد السياسي

المشهد الحالي يؤكد أن انتخابات مجلس النواب 2025 ستكون واحدة من أكثر الجولات سخونة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، إذ تتجه الدولة إلى صياغة برلمان أكثر حيوية وتوازنًا، يعكس متطلبات المرحلة المقبلة ويدعم توجهات الإصلاح الإداري والاقتصادي.