نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يقدم التحية للفتاة المصرية في اليوم العالمي للفتاة: فخورون دائمًا بفتياتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم التحية والتقدير للفتاة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي أقرّته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام.

وجاءت كلمته خلال جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية، حيث أكد فخره بما تحققه الفتيات المصريات من إنجازات في مختلف المجالات.

مدبولي: الفتيات ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري

أكد رئيس الوزراء أن الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على الابتكار والإبداع في شتى المجالات، مشددًا على حرص الدولة على الاستثمار في طاقاتهن كجزء أساسي من برامج التنمية البشرية التي تنتهجها الدولة لتطوير مهارات الكوادر الشابة وتعزيز روح المسؤولية الوطنية.

وأوضح أن الدولة تعمل على تمكين الفتيات للمشاركة الفاعلة في صنع القرار بما يعزز مستقبل التنمية المستدامة في مصر.

تفوق الفتيات في التعليم والتدريب الفني

أشار مدبولي إلى أنه لاحظ خلال زيارته لأحد مصانع الملابس الجاهزة والمدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحُلي والمجوهرات، فضلًا عن جامعة بنها الأهلية، زيادة واضحة في عدد الفتيات، مؤكدًا أنهن يحرزن تقدمًا ملموسًا في اكتساب المهارات المتخصصة.

كما أوضح أن الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي 2024-2025 تظهر تفوق الفتيات، إذ بلغ عدد الطالبات المقيدات بالجامعات الحكومية 1،049،261 طالبة (53.4%) مقابل 914،528 طالبًا (46.6%)، مما يعكس تميز الفتاة المصرية علميًا وأكاديميًا.

الدولة مستمرة في دعم وتمكين الفتيات

أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل تقديم مختلف البرامج الداعمة لصقل مهارات الفتيات، وتمكينهن في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

وأضاف مدبولي في ختام كلمته: "فخورون دومًا بفتياتنا، وسنظل نقدم الدعم المطلوب لهن في مختلف المجالات من أجل مستقبل أفضل لهن ولمصر."