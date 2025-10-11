نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء لأهالي طوخ: بدء تشغيل المستشفى المركزي منتصف نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية سيتم بدء تشغيلها منتصف نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تطوير الخدمات الصحية في المحافظات ضمن أولويات خطتها التنموية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير رعاية طبية شاملة ومتكاملة لأهالي القليوبية والمناطق المجاورة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن قرب معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظات.

الجامعات الأهلية تستقطب 150 ألف طالب

وخلال جولته اليوم بمحافظة القليوبية، أوضح رئيس الوزراء أن الجامعات الأهلية استقطبت نحو 150 ألف طالب منذ إنشائها، ما ساهم في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وتوفير تعليم جامعي بمستوى عالمي يواكب احتياجات سوق العمل.

القطاع الغذائي يحقق فائضًا للتصدير

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن القطاع الغذائي المصري أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلي، مع وجود فائض للتصدير، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.