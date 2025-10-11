نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقي 1950 طلب ترشح لمجلس النواب 2025 في رابع أيام التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 واصلت عملها في رابع أيام فتح باب الترشح، وسط انتظام كامل في جميع المحافظات، خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة.

وأوضح بدوي أن عمل اللجان يبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن بلغ 113 مرشحًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي 1950 طلب ترشح على النظام الفردي، دون تسجيل أي ترشح على نظام القوائم حتى اليوم الرابع من التقديم.

غرفة العمليات تتابع سير العمل دون معوقات

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات تابعت سير العمل في جميع اللجان على مدار الساعة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع السادة القضاة ورؤساء اللجان.

وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن اليوم مرَّ دون رصد أي معوقات أو شكاوى، مشددًا على أن جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح تم رفعها عبر البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة، والذي يتيح رقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا لضمان الدقة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية.

فتح باب الترشح من 8 حتى 15 أكتوبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بدءًا من الثامن من أكتوبر وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأوضحت الهيئة أن قائمة أسماء المرشحين المبدئية ستُنشر في صحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.