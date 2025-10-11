نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق القليوبية يشتعل.. 52 مرشحًا يتنافسون مبكرًا على مقاعد البرلمان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 52 مرشحًا يتنافسون على دوائر القليوبية.. والمستقلون يغيرون خريطة البرلمان

سباق القليوبية يشتعل.. 52 مرشحًا يتنافسون مبكرًا على مقاعد البرلمان 2025.. ارتفعت وتيرة المنافسة في محافظة القليوبية مع تزايد أعداد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، حيث وصل عدد المرشحين إلى 52 مرشحًا منذ فتح باب الترشح الأربعاء الماضي، وفق ما أكدته لجنة تلقي الطلبات بمحكمة شمال بنها الابتدائية.

بدأ المشهد الانتخابي في القليوبية يأخذ شكله المبدئي، وسط توقعات بسباق محتدم بين المرشحين الحزبيين والمستقلين. وأعلنت اللجنة، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، أن اليوم الثالث من استقبال الطلبات شهد تقدم مرشحين جديدين مستقلين، ليصل الإجمالي إلى 52 متنافسًا على مقاعد البرلمان 2025 موزعين على دوائر المحافظة الثماني.

على مقاعد البرلمان 2025.. تزايد لافت في عدد المرشحين المستقلين

رصدت اللجنة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستقلين، حيث تقدم عدد من الأسماء البارزة للمنافسة خارج عباءة الأحزاب، منهم ياسر منصور قدح عن دائرة طوخ، وسمير بيومي عضو مجلس الشيوخ السابق عن دائرة القناطر الخيرية، ومحمد المغربي عن دائرة بنها وكفر شكر.

ويشير مراقبون إلى أن تصاعد عدد المستقلين يعكس تغيرًا في المشهد الانتخابي، مع رغبة بعض الشخصيات العامة في خوض التجربة بعيدًا عن الالتزامات الحزبية، في محاولة لاستقطاب القواعد الشعبية بشكل مباشر.

حضور حزبي محدود وسط انطلاقة المستقلين

وعلى الجانب الحزبي، شهدت القوائم ترشح 8 أسماء من حزب مستقبل وطن، ومرشح من حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب 3 مرشحين من الجبهة الوطنية، و4 من حزب حماة الوطن.

وتبرز أيضًا أسماء نسائية لافتة مثل داليا السيسي، التي تقدمت كمستقلة عن دائرة بنها وكفر شكر، إضافة إلى الإعلامية لبنى عبد العزيز، التي أعلنت خوض السباق ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلة عن حزب حماة الوطن في القليوبية.

توقعات بتزايد الطلبات خلال الأيام المقبلة

تتوقع مصادر بالمحافظة ارتفاع عدد المرشحين على مقاعد البرلمان 2025 خلال الأيام القادمة، مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح. وتشير التقديرات إلى أن المشهد الانتخابي في القليوبية سيشهد منافسة حادة، خصوصًا في الدوائر التي تملك تاريخًا سياسيًا قويًا مثل بنها، طوخ، وشبرا الخيمة.