نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق النواب يشتعل في الأقصر.. 34 مرشحًا يتقدمون واللجان الطبية تواصل استقبال المتقدمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأقصر تستعد لانتخابات البرلمان 2025.. إقبال متزايد على الترشح والكشف الطبي

انتخابات مجلس النواب 2025.. تواصل محكمة الأقصر الابتدائية أعمالها لليوم الرابع على التوالي في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إقبال متزايد من الراغبين في خوض السباق البرلماني.



وتجري عملية تلقّي الطلبات داخل المحكمة الواقعة بشارع خالد بن الوليد، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، رئيس المحكمة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة. وأكدت مصادر قضائية أن عدد المتقدمين حتى مساء اليوم السبت وصل إلى 34 مرشحًا، بينهم وجوه جديدة وأسماء برلمانية سابقة.

تقسيم الدوائر واستمرار العمل حتى منتصف أكتوبر

تستقبل اللجنة ملفات المرشحين في ثلاث دوائر انتخابية بالمحافظة:

دائرة بندر ومركز الأقصر

دائرة القرنة وأرمنت

دائرة مركز إسنا

ويستمر استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب الترشح يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري.

انتخابات مجلس النواب 2025.. متابعة مركزية وتنظيم إلكتروني جديد

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال غرفة العمليات المركزية، برئاسة القاضي أحمد بنداري، سير العملية بشكل لحظي عبر بث حي وتواصل مباشر مع اللجان بالمحافظات.

وأوضحت الهيئة أن هناك إقبالًا كثيفًا على لجان الترشح في مختلف المحافظات، من بينها الأقصر، حيث جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنظيم دخول المرشحين وتيسير الإجراءات.

كما أشارت إلى اعتماد نظام إلكتروني موحد لحفظ المستندات رقميًا لأول مرة، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها الهيئة في انتخابات البرلمان 2025.

تجهيزات صحية واستعدادات طبية للمرشحين

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تخصيص 3 لجان طبية لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة للمرشحين، تتوزع بين المجلس الطبي العام ومجمع الأقصر الطبي الدولي.

وأوضح أن أعمال الكشف الطبي بدأت منذ 5 أكتوبر وتستمر حتى 16 أكتوبر، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5 مساءً، بينما يمتد تحليل المخدرات حتى 8 مساءً.

تبلغ رسوم الكشف الطبي 5500 جنيه، ورسوم تحليل المخدرات 4500 جنيه، وتتم العملية تحت رقابة إلكترونية موحدة تضمن سرية النتائج ودقتها.

وفي حال ثبوت نتيجة إيجابية لتحليل المخدرات، تُرسل العينات لمعامل مركزية في قنا والقاهرة، ويُستبعد المرشح في حال تأكيد النتيجة.

توقعات بزيادة أعداد المرشحين خلال الأيام القادمة

تؤكد مصادر بالمحافظة أن عدد المتقدمين مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع قرب إغلاق باب الترشح، متوقعة دخول أسماء بارزة من دوائر إسنا وأرمنت إلى السباق خلال الساعات القادمة.