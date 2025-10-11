نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطلق "درع الحماية الاجتماعي": مراكز مكافحة عمل الأطفال.. دمج وتعليم وتأهيل مهني لأكثر من 12 ألف طفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

​أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل دليل خدمات "مراكز مكافحة عمل الأطفال"، وهي مبادرة اجتماعية شاملة تهدف إلى توفير الرعاية والحماية وإعادة التأهيل للأطفال المعرّضين لخطر العمل أو العاملين بالفعل تحت سن الثامنة عشرة، ودمجهم مجددًا في النسيج الاجتماعي والتعليمي. ووفقًا للإحصائيات المعلنة في الدليل، تشرف الوزارة حاليًا على 12 مركزًا قائمًا تنتشر في 10 محافظات، تقدم معظم الخدمات الشاملة للأطفال وأسرهم.

​الجمهور المستهدف.. ورعاية الأسر:

​تستهدف المراكز فئتين رئيسيتين: الأطفال العاملين أو المعرضين للعمل والمرضى في المناطق غير الآمنة، من الذكور والإناث، وتتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا. كما تشمل الرعاية أسر الأطفال العاملين لربطهم ببرامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي، مما يؤكد على أن التدخل ليس فرديًا فقط بل يمتد ليشمل المنظومة الأسرية والاقتصادية للطفل.

​أهداف متكاملة.. من التعليم إلى التمكين الاقتصادي:

​حدد الدليل 7 أهداف رئيسية للخدمة، ترتكز على محاور متكاملة:

​التمكين الاقتصادي والاجتماعي: يهدف المركز الأول إلى تحسين الوضع الاقتصادي للطفل وأسرته وربطهم ببرامج الوزارة وخدمات مؤسسات المجتمع الأهلي. ​التعليم وإعادة الدمج: يشمل الهدف الثاني والثالث العمل على إعادة دمج الأطفال المتسربين في المدارس العادية والمجتمعية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى توعية الأطفال وأسرهم بأهمية التعليم ومخاطر عمل الأطفال وحقوقهم. ​التدريب وتنمية المواهب: ينظم المركز ورش تدريبية لتنمية مهارات الأطفال على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة المناسبة لأعمارهم. كما يسعى لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال من خلال برنامج "أنا موهوب". ​الحماية والتنسيق: يتمثل الهدف الأسمى في رعاية وحماية الأطفال من الانخراط في الأعمال الخطرة التي تؤثر على نموهم البدني والنفسي. ويتم هذا بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة الرئيسية كوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات المتكاملة.

​إجراءات الالتحاق بالمركز:

​أوضح الدليل أن عملية الالتحاق تبدأ بـ:

​ التواصل المباشر والتقدم بالأوراق الخاصة بالطفل إلى أقرب مركز أو الوحدة التابعة للإدارة الاجتماعية.

في حال عدم معرفة المراكز، يمكن الاستفسار من الإدارة الاجتماعية أو الرجوع إلى الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي.

​المستندات المطلوبة للالتحاق:

​لإتمام عملية التسجيل، يتوجب على ولي الأمر تقديم المستندات الآتية:

​طلب التحاق بالمركز. ​شهادة ميلاد الطفل. ​بيان من المدرسة أو إثبات التعليم (إن وجد). ​صورة بطاقة الرقم القومي أو الرقم القومي لولي الأمر. ​أية مستندات إضافية تحددها الإدارة الاجتماعية حسب حالة الطفل.

​إشراف مباشر وشروط ترخيص صارمة:

​أكد الدليل أن المراكز تخضع للإشراف المباشر من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها. كما وضع شروطًا واضحة لترخيص المؤسسات الراغبة في تقديم الخدمة، أهمها:

​توفير مقر مناسب يخضع للمعاينة الفنية من الوزارة.

أن يكون المقر والنشاط تابعًا لجمعية أو مؤسسة أهلية مشهرة.

. ​تقديم طلب يرفق به سند الملكية أو عقد الإيجار، ومحضر مجلس الإدارة، ومقترح تشغيل المركز، وآخر ميزانية، وصورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

​ويمثل هذا الدليل خطوة هامة في جهود الدولة المصرية لمكافحة الظاهرة، مقدمًا نموذجًا مؤسسيًا للرعاية الاجتماعية المتكاملة التي تجمع بين التدريب المهني، والدعم الاقتصادي، والحماية القانونية للأطفال المعرضين للخطر.