نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر تبدأ إرسال قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد، بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، في خطوة جديدة تؤكد التزام القاهرة بدورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

400 شاحنة مساعدات خلال اليوم

ووفقًا لما أعلنه مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من المتوقع دخول نحو 400 شاحنة مساعدات خلال اليوم، محملة بمواد غذائية وإمدادات طبية ووقود ومستلزمات إغاثة عاجلة لسكان القطاع، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم الدعم المباشر للمناطق الأكثر تضررًا.

وأشار المراسل إلى أن الشاحنات بدأت في الاصطفاف أمام المعبرين تمهيدًا للعبور، بعد إنهاء إجراءات التفتيش والتنسيق بين السلطات المصرية والجهات الدولية المعنية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها القاهرة قبل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام، حيث تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين الجهود السياسية والإنسانية لإنهاء الأزمة في غزة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.