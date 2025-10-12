نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: إدارة إثيوبيا غير المنضبطة لسد النهضة أضرت بدولتي المصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإدارة غير المنضبطة من جانب إثيوبيا لسد النهضة تسببت في أضرار واضحة لدولتي المصب، في إشارة إلى مصر والسودان، مشددًا على أن التعامل الأحادي في قضايا الأنهار الدولية يتعارض مع مبادئ التعاون والاحترام المتبادل.

الأمن المائي قضية وجود

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إن "الأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا"، مؤكدًا أن حماية الموارد المائية تمثل أولوية استراتيجية لمصر والمنطقة بأسرها في ظل ما يواجهه العالم من تحديات مناخية وبيئية متزايدة.

دعوة للتعاون والمسؤولية المشتركة

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة بطريقة عادلة ومنضبطة، تضمن تحقيق التنمية دون الإضرار بحقوق أي دولة، لافتًا إلى أن الحوار والالتزام بالاتفاقات الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المائي للجميع.