نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأحداث الأخيرة أثبتت صحة موقف مصر الداعي منذ البداية إلى ضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم ينظم عملية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن غياب هذا الاتفاق أدى إلى أضرار حقيقية لحقت بدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة للمياه.

إدارة إثيوبيا غير المنضبطة تسببت في أضرار لدولتي المصب

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إلى أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد خلال الأيام الماضية تسببت في أضرار واضحة لكل من مصر والسودان، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل دليلًا قاطعًا على خطورة النهج الأحادي الذي تتبعه أديس أبابا في إدارة موارد مشتركة.

دعوة للمجتمع الدولي لمواجهة التهور الإثيوبي

وأضاف الرئيس أن المجتمع الدولي، وخاصة القارة الإفريقية، مطالب بالتصدي للتصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار اتفاق واضح يحقق العدالة ويحمي حقوق شعوب دول حوض النيل.