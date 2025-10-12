نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس «إكسون موبيل» العالمية لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشؤون الاستكشاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد عمرو أبو عيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر".

يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطورات في مشروعات الغاز الطبيعي والاستكشافات الجديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.

دعم الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر على تعميق الشراكة مع الشركات الأمريكية والعالمية في مجال البترول والغاز، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس "إكسون موبيل" عن تقدير الشركة الكبير لمناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بالتطور الملحوظ في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وما توفره الحكومة المصرية من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب.

تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج

تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المستقبلية بين وزارة البترول والشركة العالمية في مجالات الاستكشاف والإنتاج بالمياه العميقة، إلى جانب تبادل الخبرات التقنية ودعم الكوادر المصرية العاملة في القطاع.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل رافدًا أساسيًا للنمو والتنمية المستدامة.