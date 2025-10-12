نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: «إكسون موبيل» شريك استراتيجي لمصر في قطاع الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شركة «إكسون موبيل» تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم قطاع البترول والغاز الطبيعي داخل السوق المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم لـ جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشؤون الاستكشاف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد عمرو أبو عيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر".

تعاون ممتد ودور فاعل في تطوير قطاع البترول

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ثمّن الجهود التي تبذلها الشركة الأمريكية في تعزيز قدرات قطاع الطاقة المصري، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في الشرق الأوسط.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات الاستكشاف والإنتاج ونقل التكنولوجيا، بما يحقق الاستدامة في التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

إشادة بدور «إكسون موبيل» في دعم المبادرات الوطنية

وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص الشركة المستمر على المشاركة الفعّالة في المبادرات والمشروعات الوطنية التي يطلقها قطاع البترول المصري، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإكسون موبيل.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الشركة عن تقدير إكسون موبيل للقيادة السياسية المصرية ولدعم الدولة القوي لقطاع الطاقة، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في مشروعات البحث والاستكشاف المستقبلية.

مصر مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز، وتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للطاقة والتجارة الإقليمية، بدعم من البنية التحتية المتطورة والسياسات الاقتصادية المستقرة.