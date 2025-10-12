نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى: مبادرات أباتشي فى مصر تعكس قوة التعاون المصرى الأمريكى وتشجع الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بالشركة، والمدير العام لأباتشي في مصر.

الرئيس: أباتشي شريك رئيسي ونجاحها يعكس الثقة في بيئة الاستثمار المصرية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات كبيرة داخل السوق المصرية على مدار العقود الماضية، مثمنًا التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والشركة الأمريكية، ومشيدًا بخططها لتوسيع أنشطتها الاستثمارية في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأكد الرئيس أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء الاستراتيجيين في قطاع البترول والغاز، باعتبارها أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح مبادراتها ومشروعاتها في البلاد قدم رسالة إيجابية قوية عن متانة التعاون المصري الأمريكي، وشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الطاقة.

أباتشي: مستمرون في توسيع أعمالنا وتعزيز الإنتاج

من جانبه، أعرب جون كريستمان عن تقدير شركة أباتشي للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة التوسعية بالشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة تعمل على زيادة حجم استثماراتها في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة في مناطق الامتياز الجديدة بالصحراء الغربية، مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في مجال الطاقة.

تأكيد على دعم الدولة لقطاع الطاقة واستمرار الشراكات الدولية

واختتم الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة، بما يدعم استمرار الشراكات الناجحة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر.