نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدد جديد لغزة.. الهلال الأحمر المصري يدفع 400 شاحنة تحمل أكثر من 9 آلاف طن مساعدات عاجلة عبر قوافل "زاد العزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع الساعات الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى داخل مراكزه اللوجيستية بالعريش، استعدادًا لانطلاق 400 شاحنة محملة بأكثر من 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة من مصر إلى قطاع غزة، ضمن قافلة "زاد العزة" في يومها الـ49.

وتضم القافلة الجديدة أكثر من 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، ونحو ألف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي تشمل حمامات متنقلة وخيامًا وبطاطين وحُصر، إضافة إلى 2000 طن من المحروقات، وذلك استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة في تقديم الدعم الغذائي والإغاثي للأشقاء في القطاع.

وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من العائلات الفلسطينية إلى العودة لمنازلها في شمال القطاع عقب وقف إطلاق النار، يواصل الهلال الأحمر المصري أداء رسالته الإنسانية في توفير الغذاء والكساء والإيواء وكل ما يلزم من احتياجات عاجلة، عبر قوافله المتتابعة التي تعكس الدعم المصري الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني.

يُذكر أن الهلال الأحمر المصري أطلق منذ 27 يوليو وحتى 10 أكتوبر 2025 عدد 48 قافلة مساعدات إنسانية تحت شعار "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محمّلة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والدقيق، والخبز الطازج، وألبان الأطفال، والخيام، والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى كميات من السولار، تجسيدًا لرسالة التضامن والكرامة التي يحملها الشعب المصري تجاه أشقائه الفلسطينيين.

وتأتي قافلة "زاد العزة" رقم 49 اليوم كترجمة حقيقية لإرادة مصر الراسخة التي أكدت عليها قمة شرم الشيخ للسلام، لتستمر مصر في أداء دورها المحوري في دعم غزة ومدّها بالمساعدات الإنسانية، التزامًا بمبادئها الثابتة في نصرة الإنسان وقت الأزمات.



1000582077

1000582076

1000582075

1000582074

1000582073