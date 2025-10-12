نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الجريدة الرسمية تنشر قائمة المعينين بمجلس الشيوخ لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 بشأن المعينين في مجلس الشيوخ المصري.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل المجلس، والذي يضم أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية إلى جانب المنتخبين، لتعزيز العمل البرلماني والمشاركة في مناقشة التشريعات والسياسات الوطنية.

وأوضح القرار أن القائمة تتضمن أسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم بناءً على معايير الخبرة والكفاءة، في إطار حرص الدولة على اختيار كفاءات متخصصة تسهم في تطوير العمل التشريعي والمجتمعي في مصر.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم استكمال المرحلة الانتخابية للمجلس، فيما يواصل مجلس الشيوخ نشاطه في دعم مؤسسات الدولة والتعاون مع الحكومة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.