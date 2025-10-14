نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هيئة الوطنية تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب غدًا.. إعلان القوائم المبدئية الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق غدًا الأربعاء، لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 أبوابها، بعد انتهاء فترة استقبال أوراق المترشحين التي استمرت لمدة ثمانية أيام متواصلة، بدأت من الأربعاء الماضي وتستمر حتى الثانية ظهر غدٍ، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غدٍ الخميس، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، تمهيدًا لبدء مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

2191 مرشحًا بالنظام الفردي حتى اليوم السادس

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح استقبلت خلال ستة أيام فقط 2191 مرشحًا بالنظام الفردي في مختلف المقرات المحددة من قبل الهيئة داخل المحاكم الابتدائية، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي طلبات ترشح على نظام القوائم خلال اليوم السادس من التقديم.

وأضاف بدوي في بيان صحفي، أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت بشكل مستمر سير العمل داخل لجان تلقي طلبات الترشح، ولم ترصد أي معوقات أو شكاوى طوال فترة التقديم، مؤكدًا أن الهيئة اعتمدت نظامًا رقميًا متطورًا لتسجيل أوراق المرشحين إلكترونيًا فور تقديمها.

وأشار إلى أنه بمجرد استلام طلب الترشح، تقوم اللجان المختصة برفع جميع المستندات المقدمة على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لتوثيق ورقمنة المستندات وحفظها بصورة مؤمنة إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة البيانات.

تعليق القوائم المبدئية وبدء الطعون الانتخابية

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن القائمة المبدئية ستتضمن اسم المرشح ورمزه الانتخابي وانتماءه السياسي سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب، وسيتم تعليق كشف بهذه الأسماء في مقرات 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لمرشحي النظام الفردي، إضافة إلى 4 محاكم لمرشحي القوائم.

وسيبدأ في الوقت نفسه فترة الطعون الانتخابية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الخميس حتى السبت الموافقين 16 و17 و18 أكتوبر الجاري، على أن تنظر محاكم القضاء الإداري في الطعون المقدمة خلال الفترة من 19 وحتى 21 أكتوبر.

وتعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، فيما يكون آخر موعد لتنازل المترشحين عن خوض الانتخابات يوم 25 أكتوبر، على أن يتم نشر أسماء المتنازلين في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.

نصوص قانونية تنظم التنازل أو التعديل في القوائم

ونصت المادة 20 من قانون مجلس النواب على أن لكل مترشح الحق في التنازل عن ترشحه بإعلان رسمي يتم على يد محضر أو بأي وسيلة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم الإخطار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

ويُثبت التنازل أمام اسم المرشح في الكشف النهائي داخل دائرته الانتخابية إذا كان مقيدًا به، كما يجوز تعديل أو استبدال أحد مترشحي القوائم أو التنازل عنها بطلب رسمي يقدم من ممثل القائمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المدة نفسها المحددة قانونًا.