وكيل تعليم القاهرة يتفقد سير الدراسة بمدرسة الجزيرة الرسمية لغات

أحمد جودة - القاهرة - وكيل المديرية يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الجزيرة الرسمية لغات بغرب القاهرة

في إطار توجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية، قام الأستاذ أحمد شعبان، وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، بزيارة تفقدية إلى مدرسة الجزيرة الرسمية لغات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انضباط العمل داخل المدرسة.

وكان في استقبال سيادته الأستاذة هند عابدين، مدير عام الإدارة، ومدير المدرسة، حيث تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية وتابع انتظام الحصص، موجهًا الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد والحرص على الحضور المنتظم لتحقيق أعلى درجات التفوق والاستفادة من العملية التعليمية.

وشدد الأستاذ أحمد شعبان خلال الزيارة على أهمية متابعة نسب الحضور والغياب بصفة يومية، والتأكد من تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

كما تفقد سيادته سجلات المعلمين وتقييمات الطلاب، مؤكدًا على مواصلة الجهود لتحسين الأداء وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة.