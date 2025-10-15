نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامية سامي تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة من لفئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة، أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد بإسم (خمس نجوم أبراج كدانة) والذي يُتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج وليس مخيمات.

وأوضحت أنه تم أيضًا تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة واستفادة منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وبما ينعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

وأكدت سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.