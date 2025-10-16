نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ضمن التوجيهات الرئاسية.. رئيس الوزراء يستعرض خطة طرح 261 ألف وحدة سكنية جديدة على خمس مراحل متتالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الطرح يستهدف تلبية احتياجات المواطنين بمشروعات إسكان متنوعة

في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة بتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة لطرح 261 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على خمس طروحات متتالية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال اجتماع موسع بحضور مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسة متكاملة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، سواء ضمن مشروعات سكن لكل المصريين أو الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مشيرًا إلى أن خطة الطرح الجديدة تأتي استكمالًا للجهود التي تنفذها الدولة في قطاع الإسكان منذ عام 2014.

طرح متدرج للوحدات السكنية في مختلف المحافظات

وأوضح مدبولي أن الـ 261 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على خمس مراحل متتالية لضمان تدرج التنفيذ وتوزيع الفرص بشكل عادل بين المحافظات، لافتًا إلى أن الخطة تراعي تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأشار إلى أن الطروحات الجديدة تشمل وحدات بمستويات مختلفة من التشطيب والتسعير، لتلبية احتياجات فئات الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الوحدات للمغتربين والعاملين بالخارج ضمن برنامج خاص لتسهيل التملك والدفع بالعملة الأجنبية.

تأكيد على الالتزام بالجودة والمعايير البيئية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ ومراعاة البعد البيئي والتنموي في تصميم المشروعات، مشيرًا إلى أن الوحدات الجديدة ستقام ضمن مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية الجديدة المزودة بالبنية التحتية الذكية والخدمات المتكاملة.

مدبولي: هدفنا استمرار نجاح تجربة "سكن لكل المصريين"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على استدامة نجاح التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي التي حظيت بإشادة دولية، موضحًا أن الخطة الجديدة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الدولة السكنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات.