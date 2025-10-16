نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الإسكان أحد ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات المدن الجديدة ويستعرض خطة طرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية لتوفير 400 ألف وحدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات للمواطنين في مختلف الشرائح الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة بالمدن العمرانية تمثل قاطرة للتنمية وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة.

استعراض خطة طرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن 5 مراحل متتالية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خطة الطرح لـ 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية لطرح 400 ألف وحدة سكنية، موزعة على خمس طروحات متوالية خلال الأعوام المالية من 2024/2025 حتى 2026/2027.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى بدأت في أبريل 2025 بطرح 36،128 وحدة من خلال بنك التعمير والإسكان، تم حجز نحو 8،760 وحدة منها، على أن يتم طرح المرحلة الثانية في نوفمبر 2025 بإجمالي 25،012 وحدة عبر منصة مصر العقارية، بينما سيتم طرح المرحلة الثالثة في مارس 2026.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الشرائح، مع إعطاء أولوية للمشروعات السكنية التي تخدم فئات الشباب ومحدودي الدخل، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المتوسط والفوق متوسط.

مشروعات الجيل الرابع والمدن الذكية محور التنمية العمرانية الجديدة

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات الجيل الرابع من المدن الجديدة، التي تتضمن البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق، إضافة إلى المجمعات السكنية والخدمية التي تحقق التكامل المجتمعي والتنمية الاقتصادية.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، ومتابعة موقف طروحات الأراضي السكنية والإدارية والتجارية، بما في ذلك أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

تخصيص وحدات سكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير لمتابعة عملية الحصر والترتيب للمستحقين ضمن مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر ومشروع الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الوزير أنه تم فتح باب سداد جدية الحجز اعتبارًا من 12 أكتوبر وحتى 11 ديسمبر 2025 للمسجلين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوحدات المنفذة حتى الآن يبلغ 20،808 وحدة على ثلاث مراحل، مع تخصيص 5% من الأراضي لذوي الهمم ضمن الطروحات السكنية الجديدة.

مدبولي: نواصل البناء والتنمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الدولة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ رؤية شاملة للتنمية العمرانية تعتمد على التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع فئات المجتمع، موضحًا أن خطة الطروحات الجديدة تأتي استكمالًا للجهود الرئاسية لتوفير سكن كريم للمواطن المصري.