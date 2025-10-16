نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات TCI Sanmar في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد بي أس جايارا مان رئيس مجلس إدارة شركة TCI Sanmar للكيماويات، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

أشار الوزير عبد العاطي إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما أكد د. عبد العاطي على ترحيب مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مُختلف القطاعات الصناعية، لا سيما تلك التي يحتاجها السوق المصري، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتسوية كافة مشاكل المُستثمرين الأجانب، وتيسير أي صعوبات قد يواجهونها بما في ذلك تسهيل منح تأشيرات لمسئولي الشركات الأجنبية المُستثمرة في مصر.

وتُعتبر شركة TCI Sanmar أكبر شركة هندية مُستثمرة في مصر بمبلغ يصل نحو ١،٥ مليار دولار أمريكي، حيث شجع وزير الخارجية الشركة على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري.